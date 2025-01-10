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Землю ботсаду імені Гришка в Києві передали під житлову забудову попри заборону — Держаудитслужба

08:28, 10 січня 2025
Земельна ділянка ботанічного саду імені Гришка у Києві стала об’єктом інвестиційної угоди, яка передбачала будівництво житлових і нежитлових будівель.
Землю ботсаду імені Гришка в Києві передали під житлову забудову попри заборону — Держаудитслужба
Фото: hromadske.ua
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Державна аудиторська служба України повідомила, що у Києві, попри існуючу заборону, землю Національного ботанічного саду імені Миколи Миколайовича Гришка передали під забудову. Згідно інвестиційної угоди тут передбачалось зведення житлових та нежитлових будівель.

«Під час аудиту виконання бюджетних програм Національною академією наук України та її установами Держаудитслужба знайшла порушення у фінансовій діяльності Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка. Всупереч прямій законодавчій забороні земельна ділянка Національного ботанічного саду по вул. Садово-Ботанічній (кол. Тимірязівській), 1 у Києві стала предметом інвестиційної угоди. За нею передбачено зведення житлових та нежитлових будівель, частку в яких мав отримати ботсад», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що через особливий режим охорони території Національного ботанічного саду 6 років забудовник не міг реалізувати угоду. Проте за цей час установа отримала від інвестора готівку, послуги та інші товари, зокрема цибулини тюльпанів та ґрунт на 2,6 млн грн.

У Держаудитслужбі наголосили, що ботсад Гришка входить до природно-заповідного фонду України. Він є об’єктом комплексної охорони і належить до земель природного та історико-культурного призначення, які охороняються як національне надбання держави.

«Законом «Про природно-заповідний фонд України» (ст.16) забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить цільовому призначенню заповідника, зокрема будівництво споруд, не пов’язаних з його функціонуванням», – додали в пресслужбі.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Верховна Рада прийняла закон про можливість скасування статусу обʼєктів природно-заповідного фонду.

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Київ земля

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