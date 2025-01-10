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Землю ботсада имени Гришко в Киеве передали под жилую застройку несмотря на запрет — Госаудитслужба

08:28, 10 января 2025
Земельный участок ботанического сада имени Гришко в Киеве стал объектом инвестиционного соглашения, которое предусматривало строительство жилых и нежилых зданий.
Землю ботсада имени Гришко в Киеве передали под жилую застройку несмотря на запрет — Госаудитслужба
Фото: hromadske.ua
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Государственная аудиторская служба Украины сообщила, что в Киеве, несмотря на существующий запрет, землю Национального ботанического сада имени Николая Николаевича Гришко передали под застройку. Согласно инвестиционному соглашению, здесь предполагалось возведение жилых и нежилых зданий.

«Во время аудита выполнения бюджетных программ Национальной академией наук Украины и ее учреждениями Госаудитслужба нашла нарушения в финансовой деятельности Национального ботанического сада им. М. М. Гришко. Вопреки прямому законодательному запрету земельный участок Национального ботанического сада по ул. Садово-Ботанической (кол. Тимирязевской), 1 в Киеве стала предметом инвестиционного соглашения. По ней предусмотрено возведение жилых и нежилых зданий, часть которых должен был получить ботсад», – говорится в сообщении.

Также отмечается, из-за особого режима охраны территории Национального ботанического сада 6 лет застройщик не мог реализовать соглашение. Однако за это время учреждение получило от инвестора наличные деньги, услуги и другие товары, в том числе луковицы тюльпанов и почву на 2,6 млн грн.

В Госаудитслужбе отметили, что ботсад Гришко входит в природно-заповедный фонд Украины. Он является объектом комплексной охраны и относится к землям природного и историко-культурного назначения, которые охраняются как национальное достояние государства.

«Законом «О природно-заповедном фонде Украины» (ст.16) запрещается какая-либо хозяйственная и другая деятельность, противоречащая целевому назначению заповедника, в частности строительство сооружений, не связанных с его функционированием», – добавили в пресс-службе.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Верховная Рада приняла закон о возможности отмены статуса объектов природно-заповедного фонда.

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Киев земля

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