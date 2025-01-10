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Командира роты оштрафовали на 17 тысяч гривен за побег восьми его подчиненных с военной службы

08:15, 10 января 2025
Суд решил, что офицер не занимался воспитанием военнослужащих и не следил за морально-психологическим состоянием в подразделении.
Командира роты оштрафовали на 17 тысяч гривен за побег восьми его подчиненных с военной службы
Источник фото — malva.tv
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Черниговский райсуд Черниговской области рассмотрел дело, связанное с халатным отношением к военной службе. 

Как отмечено в материалах дела, с 1 по 31 октября 2024 года из состава одной из учебных рот, дислоцированных на территории Черниговской области, сбежали восемь военнослужащих.

По мнению командования, командир указанной роты Максим П. не обеспечил соблюдения военной дисциплины в подразделении, не следил за морально-психологическим состоянием личного состава, не принимал мер по воспитанию военнослужащих «в духе уважения к военной службе».

Таким образом, боеспособности подразделения был причинен ущерб.

В отношении офицера был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 172-15 (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях особого периода) Кодекса об административных правонарушениях.

Неизвестно, чем закончилось бы рассмотрение указанного дела, если бы Максим П. предоставил суду свои пояснения. Однако офицер в суд так и не явился, хотя о дате, времени и месте рассмотрения дела был предупрежден должным образом.

В итоге 6 января командир роты был признан судом виновным в халатном отношении к военной службе и теперь должен заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен.

Отметим, что практика судов относительно привлечения военнослужащих к ответственности за халатное отношение к военной службе сейчас не однозначна и зависит от наличия определенных обстоятельств.

«Судебно-юридическая газета» уже рассказывала о многих случаях, когда суды оправдывали военнослужащих, которых командование обвиняло в халатном отношении к выполнению своих профессиональных обязанностей.

Автор Вячеслав Хрипун

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