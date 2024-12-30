Надихаючі промови командира не допомогли – військовослужбовці втекли з частини, але суд заступився за офіцера

Інформування про успіхи на фронті, щоденні надихаючі промови, перегляд патріотичних фільмів та політична інформація не допомогли втримати дисципліну у підрозділі, але врятували командира роти від власного керівництва.

Компаніївський райсуд Кіровоградської області розглянув справу, пов’язану з недбалим ставленням офіцера до військової служби.

Як зазначено у матеріалах справи, 19 жовтня 2024 року майор Євген К. був призначений на посаду командира навчальної роти та старшого викладача одного з навчальних батальйонів у складі оперативного командування «Південь».

Однак одразу після призначення на нову посаду у командира навчальної роти виникли труднощі – як виявилося, у особового складу роти були суттєві проблеми з дисципліною та морально-психологічним станом.

За наявними даними, військовослужбовці учбової роти масово порушували військову дисципліну, а 2 листопада одразу 8 військовослужбовців одночасно втекли з частини.

Таким чином, вже через два тижні після того, як Євген К. очолив учбову роту, до нього виникли претензії як у безпосереднього командування, так і у прокуратури.

Стосовно майора було складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 172-15 (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду) Кодексу про адміністративні правопорушення.

На думку командування і прокуратури, майор був винен у низькому рівні дисципліни в учбовій роті, оскільки не займався виховною роботою з особовим складом.

Командир роти, втім, провину не визнав.

В суді Євген К. повідомив, що проблема самовільного залишення підрозділів військовослужбовцями набула «загальнодержавного характеру».

Офіцер розповів, що як командир роти, він зробив все що було в його силах для підтримки дисципліни у підрозділі, а саме:

інструктажі

доведення до військовослужбовців вимог законів і кодексів для запобігання порушення дисципліни

щоденне командирське інформування про успіхи на фронті

щоденні надихаючі промови заступника командира роти з морально-психологічного забезпечення

Промова переможця

перегляд патріотичних кінофільмів українського виробництва

неформальні бесіди з особовим складом

Проведення всіх цих заходів підтверджується відповідними журналами обліку, які заповнювали офіцери роти.

Однак, як повідомив суду Євген К., вказані заходи «не дають бажаного результату».

Більше того, як розповів майор, наразі у лавах Збройних Сил чимало військовослужбовців, які взагалі не бажають служити, які «бояться».

Таке явище як СЗЧ, за словами офіцера, набуло в ЗСУ характер «масового явища».

Наостанок Євген К. повідомив, що настав час, щоб на проблему СЗЧ звернуло увагу «вище керівництво держави», оскільки він, як командир конкретної роти, не може вирішити цю проблему самотужки.

Дослідивши позиції сторін, суд вказав, що з матеріалів справи незрозуміло, які саме дії Євген К. повинен був ще здійснити, щоб запобігти втечі військовослужбовців, адже усі визначені заходи були ним здійснені, про що свідчать заповнені журнали обліку.

Також для суду залишилось незрозумілим, як саме Євген К. на практиці міг запобігти масовій втечі військовослужбовців.

У підсумку 20 грудня 2024 року Компаніївський райсуд Кіровоградської області закрив провадження по справі у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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