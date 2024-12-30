Вдохновляющие речи командира не помогли – военнослужащие сбежали из части, но суд заступился за офицера

Информирование об успехах на фронте, ежедневные вдохновляющие речи, просмотр патриотических фильмов и политическая информация не помогли удержать дисциплину в подразделении, но спасли командира роты от собственного руководства.

Компанеевский райсуд Кировоградской области рассмотрел дело, связанное с небрежным отношением офицера к военной службе.

Как говорится в материалах дела, 19 октября 2024 года майор Евгений К. был назначен на должность командира учебной роты и старшего преподавателя одного из учебных батальонов в составе оперативного командования «Юг».

Однако сразу после назначения на новую должность у командира роты возникли трудности – как оказалось, у личного состава роты были существенные проблемы с дисциплиной и морально-психологическим состоянием.

По имеющимся данным, военнослужащие учебной роты массово нарушали военную дисциплину, а 2 ноября сразу 8 военнослужащих одновременно сбежали из части.

Таким образом, уже через две недели после того, как Евгений К. возглавил учебную роту, к нему возникли претензии, как у непосредственного командования, так и у прокуратуры.

В отношении майора был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 172-15 (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях особого периода) Кодекса об административных правонарушениях.

По мнению командования и прокуратуры, именно майор виноват в низком уровне дисциплины в учебной роте, поскольку он не занимался воспитательной работой с личным составом.

Командир роты, однако, вину не признал.

В суде Евгений К. сообщил, что проблема самовольного оставления подразделений военнослужащими приобрела «общегосударственный характер».

Офицер рассказал, что как командир роты, он сделал все, что было в его силах для поддержки дисциплины в подразделении, а именно:

инструктажи

доведение до военнослужащих требований законов и кодексов для предотвращения нарушений дисциплины

ежедневное командирское информирование об успехах на фронте

ежедневные вдохновляющие речи заместителя командира роты по морально-психологическому обеспечению

Речь победителя

просмотр патриотических кинофильмов украинского производства

неформальные беседы с личным составом

Проведение всех этих мер подтверждается соответствующими журналами учета, которые заполняли офицеры роты.

Однако, как сообщил суду Евгений К., указанные меры "не дают желаемого результата".

Более того, как рассказал майор, сейчас в рядах Вооруженных Сил немало военнослужащих, вообще не желающих служить, которые «боятся».

Такое явление как СОЧ, по словам офицера, приобрело в ВСУ «массовое явление».

Напоследок Евгений К. сообщил, что пора бы на проблему СЗЧ обратить внимание «высшему руководству государства», поскольку он, как командир конкретной роты, не может решить эту проблему самостоятельно.

Изучив позиции сторон, суд указал, что из материалов дела непонятно, какие именно действия Евгений К. должен был еще предпринять, чтобы предотвратить побег военнослужащих, ведь все существующие мероприятия были им проведены, о чем свидетельствуют заполненные журналы учета.

Также для суда осталось непонятным, как именно Евгений К. на практике мог предотвратить массовый побег военнослужащих.

В итоге 20 декабря 2024 года Компанеевский райсуд Кировоградской области закрыл производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Автор: Вячеслав Хрипун

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