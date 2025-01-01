В ТЦК разъяснили вопросы отпусков для военных во время действия военного положения

У военнослужащих есть ежегодный основной отпуск, отпуск по семейным обстоятельствам и для лечения, а также дополнительный отпуск за уничтоженную технику.

Харьковский ОТЦК и СП разъяснил, какие есть отпуска для военных во время действия военного положения.

Щорічна основна відпустка

Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, крім військовослужбовців, які проходять базову військову службу, надається частина щорічної основної відпустки загальною тривалістю не більше 30 календарних днів.

Щорічна основна відпустка надається частинами протягом календарного року, за умови що основна безперервна її частина становитиме не менше 15 календарних днів та одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців відповідного підрозділу.

Відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин

Відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення надається тривалістю не більше 10 календарних днів.

Кожна із зазначених відпусток надається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Відпустка військовослужбовцям-жінкам

- при досягненні терміну вагітності 30 тижнів військовослужбовці надається відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами,

- відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та в разі якщо дитина потребує домашнього догляду - тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку.

Якщо обоє батьків є військовослужбовцями, така відпустка надається одному з них за їх рішенням

Відпустки для лікування у зв’язку з хворобою або для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) за висновком військово-лікарської комісії

Такі постанови приймаються після закінчення стаціонарного лікування у випадках, коли для повного відновлення функції і працездатності необхідний термін не менше одного місяця.

На підставі постанови ВЛК може надаватись

- відпустка для лікування у зв’язку з хворобою надається військовослужбовцям на 30 календарних днів

- відпустка для лікування після поранення, травми, контузії або після оперативного лікування – на 30, 45 або 60 календарних днів.

За наявності медичних показань відпустка для лікування у зв’язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) продовжується ВЛК на 30 календарних днів, а в окремих випадках – на 45 або на 60 календарних днів.

Додаткова відпустка за знищену техніку

Військовослужбовцям надається додаткова відпустка за знищену техніку, але не більше 15 календарних днів на рік.

Тривалість та порядок надання відпустки визначено Постановою КМУ від 21 травня 2024 р. №585.

Загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 15 календарних днів на рік. Відпустка може надаватися військовослужбовцям протягом календарного року із збереженням грошового забезпечення без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та у зворотному напрямку, але не більше двох діб в один кінець, за умови одночасної відсутності не більш як 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців відповідного підрозділу.

За бажанням військовослужбовця така відпустка може надаватись одночасно з наданням щорічної основної відпустки (або частини щорічної основної відпустки).

За кожну одиницю знищеної ворожої техніки військовослужбовцям надається відпустка такої тривалості:

1) військовий корабель - п’ять календарних днів;

2) військовий літак - п’ять календарних днів;

3) зенітно-ракетний комплекс - чотири календарних дні;

4) самохідна артилерійська установка або реактивна система залпового вогню - три календарних дні;

5) військовий вертоліт - чотири календарних дні;

6) танк - три календарних дні;

7) бойова машина десанту, бронетранспортер, командно-штабна машина, бойова машина піхоти, артилерійська система - три календарних дні;

8) інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі - два календарних дні;

9) радіолокаційні системи засобів протиповітряної оборони - чотири календарних дні;

10) засіб контрбатарейної боротьби - два календарних дні;

11) засіб радіоелектронної боротьби - два календарних дні;

12) легкі безпілотні літальні апарати малої дальності (радіус застосування до 70 кілометрів, злітна вага 20-50 кілограмів) - один календарний день;

13) середні безпілотні літальні апарати середньої дальності (радіус застосування від 70 до 300 кілометрів, злітна вага 150-500 кілограмів) - два календарних дні;

14) важкі безпілотні літальні апарати великої дальності (радіус застосування від 300 до 1500 кілометрів, злітна вага більше 500 кілограмів) - три календарних дні;

15) крилата або балістична ракета - три календарних дні;

16) комплекс дальнього візуального спостереження - чотири календарних дні;

17) засоби радіоелектронної розвідки - два календарних дні.

Невикористані у поточному календарному році дні відпустки на наступний календарний рік не переносяться.

Зразки рапортів за категорією «відпустка» доступні за посиланням.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.