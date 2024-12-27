США готовят новый пакет военной помощи для Украины

Белый дом анонсирует отправку большего количества оружия в Украину в ближайшие дни.

Фото: ukrinform

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Соединенные Штаты Америки в ближайшие дни объявят об очередном пакете военной помощи Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает корреспондент Fox News Лукас Томлинсон в соцсети X.

«Белый дом объявит об отправке большего количества оружия в Украину в ближайшие дни, заявил журналистам Джон Кирби», - сообщил Томлинсон.

Детали нового пакета помощи, в частности виды вооружений, пока не разглашаются.

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