США готують новий пакет військової допомоги для України

Сполучені Штати Америки найближчими днями оголосять про черговий пакет військової допомоги Україні. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає кореспондент Fox News Лукас Томлінсон у соцмережі X.
«Білий дім оголосить про відправку більшої кількості зброї в Україну найближчими днями, заявив журналістам Джон Кірбі», — повідомив Томлінсон.
Деталі нового пакета допомоги, зокрема види озброєнь, поки не розголошуються.
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