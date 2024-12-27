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США готують новий пакет військової допомоги для України

19:35, 27 грудня 2024
Білий дім анонсує відправку більшої кількості зброї в Україну найближчими днями.
США готують новий пакет військової допомоги для України
Фото: ukrinform
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Сполучені Штати Америки найближчими днями оголосять про черговий пакет військової допомоги Україні. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає кореспондент Fox News Лукас Томлінсон у соцмережі X.

«Білий дім оголосить про відправку більшої кількості зброї в Україну найближчими днями, заявив журналістам Джон Кірбі», — повідомив Томлінсон.

Деталі нового пакета допомоги, зокрема види озброєнь, поки не розголошуються.

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США військова допомога

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