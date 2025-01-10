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Командира роти оштрафували на 17 тисяч гривень за втечу восьми його підлеглих з військової служби

08:15, 10 січня 2025
Суд вирішив, що офіцер не займався вихованням військовослужбовців та не стежив за морально-психологічним станом у підрозділі.
Командира роти оштрафували на 17 тисяч гривень за втечу восьми його підлеглих з військової служби
Джерело фото — malva.tv
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Чернігівський райсуд Чернігівської області розглянув справу, пов’язану з недбалим ставленням до військової служби.

Як зазначено у матеріалах справи, з 1 по 31 жовтня 2024 року зі складу однієї з навчальних рот, дислокованих на території Чернігівської області, втекли вісім військовослужбовців.

На думку командування, командир вказаної роти Максим П. не забезпечив додержання військової дисципліни у підрозділі, не слідкував за морально-психологічним станом особового складу, не вживав заходи для виховання військовослужбовців «у дусі поваги до військової служби».

Відтак, боєздатності підрозділу було завдано шкоди.

Стосовно офіцера було складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 172-15 (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Невідомо, чим би закінчився розгляд вказаної справи, якщо б Максим П. надав суду свої пояснення. Однак офіцер до суду так і не з’явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи був попереджений належним чином.

У підсумку 6 січня командир роти був визнаний судом винним у недбалому ставленні до військової служби та тепер має сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Зазначимо, що практика судів стосовно притягнення військовослужбовців до відповідальності за недбале ставлення до військової служби наразі не є однозначною і залежить від наявності певних обставин.

«Судово-юридична газета» вже розповідала про чималу кількість випадків, коли суди виправдовували військовослужбовців, яких командування звинувачувало у недбалому ставленні до виконання своїх професійних обов’язків.

Автор В’ячеслав Хрипун

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