Військові повернулися з СЗЧ, але знову масово втекли з підрозділу – командир роти попросив, щоб його не карали за це

Командир роти розповів суду, що не зміг впоратися з демотивованими військовослужбовцями і не розуміє, як їх контролювати.

Костопільський райсуд Рівненської області розглянув справу, пов’язану з масовою втечею військовослужбовців з місця дислокації.

Як зазначено у матеріалах справи, на території Рівненської області була створена зведена рота, більшість особового складу якої складалася з військовослужбовців, які нещодавно повернулися після самовільного залишення військової частини.

Фактично, це був тимчасовий пункт збору для роботи з військовослужбовцями, що скоїли СЗЧ, який створено на одному з полігонів.

Командиром роти 23 жовтня 2024 року було призначено капітана Володимира С.

У період з 18 по 26 листопада з роти втекли одразу 16 військовослужбовців.

Командування військової частини та прокуратура вирішили, що у такому стані речей у зведеній роті є пряма провина Володимира С., внаслідок чого стосовно капітана було складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 172-15 (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду) Кодексу про адміністративні правопорушення.

У провину офіцеру було поставлене те, що він не забезпечив належного дотримання військової дисципліни підпорядкованими йому військовослужбовцями та не вжив заходів для запобігання втечі особового складу.

Втім у судовому засіданні Володимир С. провину визнав частково. Він повідомив, що намагався контролювати військовослужбовців, проводив роз’яснювальну роботу, кілька разів на день здійснював шикування особового складу.

Однак проблема полягала в тому, що у підпорядкуванні капітана перебувало 280 військовослужбовців, більшість з яких складали військовослужбовці, які нещодавно повернулися після самовільного залишення військової частини.

За словами Володимира С., військовослужбовці були демотивовані, проконтролювати кожного з них не було можливості, до того ж рота розміщувалася у наметах, розкинутих в різних місцях на території полігону.

Дослідивши позиції сторін, суд дійшов висновку, що претензії, висунуті до Володимира С. є безпідставними, а реальні докази недбалого ставлення капітана до військової служби відсутні.

Також суду незрозуміло, які конкретно дії мав вчинити Володимир С., щоб запобігти втечі військовослужбовців з місця розташування зведеної роти.

Крім того, суд звернув увагу, що Володимир С. був призначений на посаду командира роти лише 23 жовтня, а проконтролювати особовий склад з 280 військовослужбовців, які жили в наметах в різних місцях полігону, у капітана не було реальної можливості.

У підсумку 17 грудня 2024 року Костопільський райсуд Рівненської області закрив провадження у справі у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Автор: В’ячеслав Хрипун