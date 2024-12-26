ВККС призначила на 17 січня перше тестування особистих морально-психологічних якостей для 59 суддів

ВККС призначено тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей 59 суддів у межах кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді та кваліфікаційного оцінювання у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 26 грудня прийняла рішення про призначення проведення тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей 59 суддів у межах кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді та кваліфікаційного оцінювання у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення.

Із графіком тестування можна ознайомитись за посиланням (графік також розміщено в рубриці «Тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей» підрозділу «Оцінювання» розділу «Діяльність» офіційного вебсайту Комісії).

Тестування проводитиметься Комісією у складі таких методик:

тест загальних здібностей;

інструмент «PAI» (Personality Assessment Inventory);

інструмент «SSM» – тест особистих компетенцій;

інструмент «Детектор» – тест благонадійності;

інтерв’ю з психологом для фіналізації консолідованого звіту за результатами всіх методик.

Перший етап тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей проводитиметься 17 січня 2025 року у приміщенні ВККС.

Реєстрація на тестування – з 10 год 00 хв.

Тривалість проведення тестування: з 10 год 30 хв до 15 год 30 хв.

Інформацію про дати проведення інтерв’ю з психологом буде повідомлено додатково після їх визначення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.