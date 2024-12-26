ВККС назначила на 17 января первое тестирование личных морально-психологических качеств для 59 судей

ВККС назначено тестирование личных морально-психологических качеств и общих способностей 59 судей в рамках квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности и квалификационного оценивания в связи с наложением дисциплинарного взыскания.

Высшая квалификационная комиссия судей 26 декабря приняла решение о назначении проведения тестирования личных морально-психологических качеств и общих способностей 59 судей в рамках квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности и квалификационного оценивания в связи с наложением дисциплинарного взыскания.

С графиком тестирования можно ознакомиться по ссылке (график также размещен в рубрике «Тестирование личных морально-психологических качеств и общих способностей» подраздела «Оценка» раздела «Деятельность» официального сайта Комиссии).

Тестирование будет проводиться Комиссией в составе следующих методик:

тест общих возможностей;

инструмент PAI (Personality Assessment Inventory);

инструмент SSM – тест личных компетенций;

инструмент «Детектор» – тест благонадежности;

интервью с психологом для финализации консолидированного отчета по результатам всех методик.

Первый этап тестирования личных морально-психологических качеств и общих способностей будет проводиться 17 января 2025 в помещении ВККС.

Регистрация на тестирование – с 10 ч. 00 мин.

Продолжительность проведения тестирования: с 10 ч 30 мин до 15 ч 30 мин.

Информация о датах проведения интервью с психологом будет сообщена дополнительно после их определения.

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