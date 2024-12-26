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В Дії возобновлена ​​услуга онлайн-бронирования работников — Михаил Федоров

19:10, 26 декабря 2024
Услуга была недоступна из-за масштабной кибератаки на реестры.
В Дії возобновлена ​​услуга онлайн-бронирования работников — Михаил Федоров
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На портале Дія снова стал доступен сервис электронного бронирования военнообязанных. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Как известно, 19 декабря в Украине временно приостановили работу ряда государственных услуг в приложении и на портале Дія. Причиной послужила масштабная кибератака, поразившая государственные реестры и парализовавшая функционирование многих административных сервисов.

Руководители критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности сил обороны, могут забронировать сотрудников через Дію.

«Бронирование в Дії снова работает.

Восстановили услугу на портале, так что вы уже можете бронировать сотрудников. Все технологично и быстро. Дія сама подтягивает работников, которых можно забронировать, и проверяет соответствие требованиям. Подаете заявление и ждете 72 часа, дальше ответ приходит отдельно по каждому в личный кабинет заявителя», - отметил Федоров.

19 декабря сообщалось, что в приложении Резерв+ произошел масштабный сбой.

Напомним, ранее в Сухопутных войсках сообщили, что ТЦК «не видит» в Реестре "Оберег" бронирования, которые были оформлены не через Дію. Так там объяснили слова члена Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александра Федиенко, заявившего, что ТЦК мобилизует забронированных работников провайдеров.

Также ранее сообщалось, что с 17 декабря и ориентировочно по 30 декабря студенты, аспиранты и докторанты временно не смогут оформить онлайн-отсрочку в приложении Резерв+. Это связано с тем, что в Единой государственной электронной базе по образованию проводят технические работы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что все данные сохранены, а восстановление реестров будет длиться около 2 недель.

Также мы писали, что в новый Реестр военнослужащих будут внесены данные о работниках СБУ и разведке.

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Дия бронирование военнообязанный

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