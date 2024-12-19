ТЦК не бачить у «Оберіг» броні, оформлені не через Дію: у Сухопутних військах відповіли на заяву члена комітету з нацбезпеки про мобілізацію заброньованих працівників

Член Комітету з питань національної безпеки Олександр Федієнко написав депутатське звернення з фактами мобілізації заброньованих працівників, але у Сухопутних військах заявили, що це «маніпуляція» і пояснили, чому ТЦК не бачить деякі «броні».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко повідомив про конкретні випадки примусової мобілізації працівників провайдерів зв’язку, які лагодять обладнання і мають при собі документи, що підтверджують їх бронювання. Також він спрямував відповідні депутатські звернення.

Втім, у Сухопутних військах, які здійснюють загальне керівництво ТЦК, назвали це «маніпуляцією».

Як випливає з позиції Сухопутних військ, спроби мобілізації заброньованих дійсно можуть відбутися, бо ТЦК «не бачить» бронювання, якщо воно було оформлене не через застосунок Дія.

«У зв’язку з поширенням маніпулятивної інформації щодо мобілізації заброньованих працівників звертаємось до керівників органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що здійснюють бронювання військовозобов’язаних, а також до заброньованих працівників.

Згідно з ч. 3 статті 25 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, що здійснюють бронювання військовозобов’язаних, зобов’язані оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним, які заброньовані у порядку, визначеному КМУ, у районному (міському) ТЦК, на території відповідальності якого вони розміщуються.

Порядок бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час затверджений постановою КМУ від 27 січня 2023 р. № 76 (в редакції постанови КМУ від 22 листопада 2024 р. №1332).

Відповідно до постанови, після формування та підписання списку засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – Портал Дія) переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється автоматично.

Бронювання, які були оформлені без використання засобів Порталу Дія, не з’являються в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів автоматично.

В такому разі для зарахування військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, подають до ТЦК, у якому військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку, повідомлення про бронювання.

Звертаємо Вашу увагу, що без наявності повідомлення про бронювання ТЦК та СП немає підстав для внесення даних про бронювання в Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

У разі відсутності інформації про бронювання працівника в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідальним особам органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідно звернутися до ТЦК, в якому заброньований військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку» - зазначили у Сухопутних військах.

Автор: Наталя Мамченко

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