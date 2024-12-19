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Працівники ТЦК мобілізують працівників, які мають при собі документи про бронювання – член Комітету з нацбезпеки Федієнко

09:30, 19 грудня 2024
Член Комітету з питань національної безпеки Олександр Федієнко повідомив про випадки примусової мобілізації працівників провайдерів зв’язку, які лагодять обладнання і мають при собі документи, що підтверджують їх бронювання.
Працівники ТЦК мобілізують працівників, які мають при собі документи про бронювання – член Комітету з нацбезпеки Федієнко
Джерело фото: Одеський ТЦК
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ТЦК мобілізує працівників провайдерів зв’язку, незважаючи на наявність документів про бронювання. Про такі випадки повідомив член парламентського Комітету з питань національної безпеки Олександр Федієнко.

«До мене, як члена Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, надходить багато звернень як від громадян так і від організацій щодо протиправних дій ТЦК.

Змушений констатувати що намітилась нова тенденція – працівники ТЦК примусово мобілізують працівників які мають при собі документи які підтверджують їх бронювання.

Аргументація завжди подібна – дані відсутні в системі «Оберіг», а паперові документи не визнаються» - зазначив він.

Також депутат навів відповідні приклади.

Так, 18 листопада працівники провайдера звʼязку, виконуючи свої посадові обов’язки, виїхали з м. Мукачево в с. Солотвино Тячівського району Закарпатської області для відновлення лінії звʼязку. На блокпосту на в’їзді в населений пункт Нижня Апша їх зупинили працівники Тячівського РТЦК. Одного з працівників незважаючи на документи бронювання, в той же день, направлений в Ужгород. Після переміщення по різних військових частинах, нарешті, 20.11.2024 бронювання працівника визнали та 21.11.2024 відвезли до Тячівського РТЦК.

Крім того, 29 жовтня бригада провайдера повертались з робіт на лінії з м. Богодухів Харківської області на службовому автомобілі та, як потім з’ясувалось, були зупинені працівниками Слобідського РТЦК, які, як зазначає Федієнко, не представлялись, були в «балаклавах».

«При перевірці військово-облікових документів, були пред’явлені документи які у встановленому порядку підтверджували наявність бронювання. Проте двох працівників було затримано, доставлено у приміщенні Слобідського РТЦК та СП м. Харків, у них відбирались мобільні телефони. На одного з працівників було накладено штраф в сумі 17 тис. грн, який потім було скасовано, як неправомірний. Працівників відпустили» - зазначив депутат.

В іншому випадку під час виконання працівником провайдера трудових обов’язків він був зупинений представниками поліції, які, після перевірки документів, незважаючи на наявність документів щодо наявності відстрочки (броні) від мобілізації до 26 січня 2025 рок, був «затриманий та доставлений до Хаджибейського РТЦК та СП.

«Протокол про адміністративне затримання не складався, рідних затриманого не було повідомлено про його місцеперебування. Правнича допомога не надавалась та не допускали адвоката. Громадянин при наявності дійсного бронювання, проти його волі, утримувався в РТЦК та СП понад два тижні» - розповів Федієнко.

«Насправді подібних фактів значно більше. Це тільки ті над якими працював протягом останнього тижня» - додав він.

Він звернув увагу представників ТЦК, що «не варто зловживати повноваженнями» і надягати «балаклави». Також, за його словами, скеровані відповідні звернення щодо службової перевірки.

Автор: Наталя Мамченко

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нацбезпека ТЦК мобілізація бронювання Оберіг

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Працівники ТЦК мобілізують працівників, які мають при собі документи про бронювання – член Комітету з нацбезпеки Федієнко

Член Комітету з питань національної безпеки Олександр Федієнко повідомив про випадки примусової мобілізації працівників провайдерів зв’язку, які лагодять обладнання і мають при собі документи, що підтверджують їх бронювання.

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