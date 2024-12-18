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Представник Дмитра Лубінця звернувся до ДБР та прокуратури щодо дій працівників ТЦК на Волині – що відомо

19:19, 18 грудня 2024
За словами Дмитра Лубінця, працівники ТЦК не виконували вимоги Представника і не надали можливості поспілкуватися з чоловіком.
Представник Дмитра Лубінця звернувся до ДБР та прокуратури щодо дій працівників ТЦК на Волині – що відомо
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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що отримав звернення від жінки, яка поскаржилася на дії працівників Ковельського міського ТЦК та СП.

Він зазначив, що заявниця повідомила про те, що її чоловіку завдали тілесних ушкоджень, після чого він потрапив до лікарні, а прямо з медзакладу його примусово доставили до Луцького МТЦК та СП.

Відтак, Представник Омбудсмана у Волинській області одразу виїхав до обласного ТЦК та СП для з’ясування обставин. Однак, за словали Дмитра Лубінця, працівники центру комплектування не виконували вимоги Представника і не надали можливості поспілкуватися з чоловіком.

«Навіть після приїзду поліцейських, яких викликав мій Представник, працівники Волинського ОТЦК та СП та Луцького МТЦК та СП не надали можливості поспілкуватися з утримуваним чоловіком, а повідомили, що його вивезли до військової частини», - вказує Дмитро Лубінець.

Він зазначає, що дії працівників Волинського ОТЦК та СП та Луцького МТЦК та СП «суперечать вимогам Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» та можуть бути кваліфіковані за ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України».

«Тож про цей факт мій Представник повідомив Волинську обласну прокуратуру та подав заяву в ДБР», - наголосив Омбудсман.

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ТЦК Дмитро Лубінець

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