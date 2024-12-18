Представитель Дмитрия Лубинца обратился в ГБР и прокуратуру по поводу действий работников ТЦК на Волыни – что известно

По словам Дмитрия Лубинца, работники ТЦК не выполняли требования Представителя и не предоставили возможность пообщаться с мужчиной.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что получил обращение от женщины, которая пожаловалась на действия работников Ковельского городского ТЦК и СП.

Он отметил, что заявительница сообщила о том, что ее мужу нанесли телесные повреждения, после чего он попал в больницу, а прямо из медучреждения его принудительно доставили в Луцкий ГТЦК и СП.

Следовательно, представитель Омбудсмана в Волынской области сразу выехал в областной ТЦК и СП для выяснения обстоятельств. Однако, по словам Дмитрия Лубинца, работники центра комплектования не выполняли требования Представителя и не предоставили возможность пообщаться с мужчиной.

«Даже по приезду полицейских, которых вызвал мой Представитель, работники Волынского ОТЦК и СП и Луцкого ГТЦК и СП не предоставили возможность пообщаться с удерживаемым мужчиной, а сообщили, что его вывезли в воинскую часть», - указывает Дмитрий Лубинец.

Он отмечает, что действия работников Волынского ОТЦК и СП и Луцкого ГТЦК и СП «противоречат требованиям Закона Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека» и могут быть квалифицированы по ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины».

«Так что об этом факте мой Представитель сообщил Волынскую областную прокуратуру и подал заявление в ГБР», - подчеркнул Омбудсман.

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