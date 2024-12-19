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Работники ТЦК мобилизуют работников, имеющих при себе документы о бронировании – члена Комитета по нацбезопасности Федиенко

09:30, 19 декабря 2024
Член Комитета по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко сообщил о случаях принудительной мобилизации работников провайдеров связи, которые чинят оборудование и имеют при себе документы, подтверждающие их бронирование.
Работники ТЦК мобилизуют работников, имеющих при себе документы о бронировании – члена Комитета по нацбезопасности Федиенко
Источник фото: Одесский ТЦК
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ТЦК мобилизует работников провайдеров связи, невзирая на наличие документов о бронировании. О таких случаях сообщил член парламентского Комитета по национальной безопасности Александр Федиенко.

«Ко мне, как члену Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, поступает много обращений как от граждан, так и от организаций по противоправным действиям ТЦК.

Вынужден констатировать наметившуюся новую тенденцию – работники ТЦК принудительно мобилизуют работников, имеющих при себе документы, подтверждающие их бронирование.

Аргументация всегда схожа – данные отсутствуют в системе «Оберег», а бумажные документы не признаются» - отметил он.

Также депутат привел примеры.

Так, 18 ноября работники провайдера связи, выполняя свои должностные обязанности, выехали из г. Мукачево в с. Солотвино Тячевского района Закарпатской области для восстановления линии связи. На блокпосту на въезде в населенный пункт Нижняя Апша их остановили работники Тячевского РТЦК. Одного из работников, несмотря на документы бронирования, в тот же день, направили в Ужгород. После перемещения по разным военным частям, наконец, 20.11.2024 бронирование работника признали и 21.11.2024 отвезли в Тячевский РТЦК.

Кроме того, 29 октября бригада провайдера возвращалась с работ на линии из г. Богодухов Харьковской области на служебном автомобиле и, как потом выяснилось, были остановлены работниками Слободского РТЦК, которые, как отмечает Федиенко, не представлялись, были в «балаклавах».

«При проверке военно-учетных документов были предъявлены документы, которые в установленном порядке подтверждали наличие бронирования. Однако двое сотрудников были задержаны, доставлены в помещение Слободского РТЦК и СП г. Харьков, у них отбирались мобильные телефоны. На одного из работников был наложен штраф в сумме 17 тыс. грн, который затем был отменен как неправомерный. Работников отпустили», - отметил депутат.

В другом случае во время выполнения работником провайдера трудовых обязанностей он был остановлен представителями полиции, которые, после проверки документов, несмотря на наличие документов о наличии отсрочки (брони) от мобилизации до 26 января 2025 года, был «задержан и доставлен в Хаджибейский РТЦК и СП.

«Протокол об административном задержании не составлялся, родные задержанного не были уведомлены о его местонахождении. Правовая помощь не предоставлялась и не допускали адвоката. Гражданин при наличии действительного бронирования против его воли содержался в РТЦК и СП более двух недель» - рассказал Федиенко.

«На самом деле подобных фактов гораздо больше. Это только те, над которыми работал в течение последней недели» - добавил он.

Он обратил внимание представителей ТЦК, что «не стоит злоупотреблять полномочиями» и надевать «балаклавы». Также, по его словам, направлены соответствующие обращения по поводу служебной проверки.

Автор: Наталя Мамченко

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нацбезопасность ТЦК мобилизация бронирование Оберег

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Работники ТЦК мобилизуют работников, имеющих при себе документы о бронировании – члена Комитета по нацбезопасности Федиенко

Член Комитета по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко сообщил о случаях принудительной мобилизации работников провайдеров связи, которые чинят оборудование и имеют при себе документы, подтверждающие их бронирование.

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