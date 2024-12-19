ТЦК не видит в «Обереге» брони, оформленные не через Дию: в Сухопутных войсках ответили на заявление члена комитета по нацбезопасности о мобилизации забронированных работников

Член Комитета по национальной безопасности Александр Федиенко написал депутатское обращение с фактами мобилизации забронированных работников, но в Сухопутных войсках заявили, что это «манипуляция» и объяснили, почему ТЦК не видит некоторые «брони».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко сообщил о конкретных случаях принудительной мобилизации работников провайдеров связи, которые чинят оборудование и имеют при себе документы, подтверждающие их бронирование. Также он направил соответствующие депутатские обращения.

Впрочем, в Сухопутных войсках, осуществляющих общее руководство ТЦК, назвали это «манипуляцией».

Как следует из позиции Сухопутных войск, попытки мобилизации забронированных действительно могут произойти, потому что ТЦК «не видит» бронирование, если оно было оформлено не через приложение «Дия».

«В связи с распространением манипулятивной информации о мобилизации забронированных работников обращаемся к руководителям органов государственной власти, местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и организациям, осуществляющим бронирование военнообязанных, а также к забронированным работникам.

Согласно ч. 3 статьи 25 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, осуществляющие бронирование военнообязанных, обязаны оформить отсрочку от призыва на военную службу при мобилизации военнообязанным, забронированным в порядке, определенном КМУ, в районном (городском) ТЦК, на территории ответственности которого они размещаются.

Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время утвержден постановлением КМУ от 27 января 2023 г. № 76 (в редакции постановления КМУ от 22 ноября 2024 г. №1332).

Согласно постановлению, после формирования и подписания списка средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (далее – Портал Дия) перевод военнообязанного на специальный военный учет срок действия отсрочки средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется автоматически.

Бронирования, оформленные без использования средств Портала Дия, не появляются в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов автоматически.

В таком случае для зачисления военнообязанного на специальный военный учет органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации подают в ТЦК, в котором военнообязанный состоит на военном учете, уведомление о бронировании.

Обращаем Ваше внимание, что без наличия уведомления о бронировании ТЦК и СП нет оснований для внесения данных о бронировании в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

В случае отсутствия информации о бронировании работника в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов ответственным лицам органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций необходимо обратиться в ТЦК, где забронированный военнообязанный состоит на военном учете» - отметили в Сухопутных войсках.

Автор: Наталя Мамченко

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