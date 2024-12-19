Функции МСЭК с 1 января перейдут в экспертные комиссии в больницах — Рада приняла закон

Принятый закон вводит новую цифровую систему оценки функционирования.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 19 декабря приняла в целом закон законопроект 12178 о реформе МСЭК. Некоторые мужчины обязаны будут до 1 ноября 2025 года пройти оценку повседневного функционирования.

Народный депутат, председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий подчеркнул, что устаревшая и коррупционная система МСЭК ликвидирована. Принятый закон вводит новую цифровую систему оценки функционирования.

«Правительственный законопроект предусматривает, что с 1 января 2025 года все МСЭК будут ликвидированы, а вместо них заработают экспертные комиссии в кластерных и сверхкластерных больницах, которые будут проводить оценку в соответствии с критериями Международной классификации функционирования, ограничениями жизнедеятельности и здоровья», - уточнил он.

Решением СНБО, напомнил он, установлены четкие дедлайны по реформированию системы МСЭК.

Ко второму чтению документ был существенно доработан. Среди главных изменений Радуцкий выделил:

Введение новой терминологической базы в данной сфере.

Определение порядка и этапов проведения оценки функционирования личности в сфере здравоохранения.

Цифровизация процесса проведения оценки путем внедрения электронной системы для оценки повседневного функционирования и обеспечения электронной передачи решений в социальную сферу

Декларирование для всех членов экспертных команд и персональная ответственность главных врачей учреждений здравоохранения, где будет проводиться оценка, за ненадлежащую его организацию, а для врачей – за внесение заведомо ложных данных по результатам оценки

Установлен переходный период, определяющий силу уже выданных документов МСЭК и порядок действий по делам, решение по которым не принято МСЭК.

Кроме того, подчеркнул Радуцкий, оценка с использованием МКФ не будет ограничиваться только медицинской отраслью.

«Правительство должно до 1 июля 2025 года представить Верховной Раде законопроект, который должен с 1 июля 2026 года внедрить в Украине комплексный механизм оценивания функционирования личности в других сферах – социальной, образовательной, сфере занятости и т.д.», – рассказал нардеп.

Без изменений, отметил он, останутся ранее установленные статусы лиц с инвалидностью и социальные гарантии, предыдущие статусы людей с инвалидностью, которые были получены до запуска реформы, медико-социальная экспертиза для детей.

«Со следующего года заработает новая система, которая минимизирует коррупционные риски и сделает процесс прохождения оценки удобным для пациента», - добавил нардеп.

Кроме того, Верховная Рада изменила основания для отсрочки от мобилизации для смотрителей в рамках реформы МСЭК.