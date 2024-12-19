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Дональд Трамп во второй раз стал «Человеком года»: на этот раз – по версии The Financial Times

15:08, 19 декабря 2024
Избранный президент США Дональд Трамп стал человеком года по версии The Financial Times.
Дональд Трамп во второй раз стал «Человеком года»: на этот раз – по версии The Financial Times
Источник фото: The Financial Times
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Издание Financial Times во второй раз назвало избранного президента США Дональда Трампа «Человеком года». Перед этим его признавали человеком года в 2016 году.

«В этом году Трамп снова стал «Человеком года» по версии FT из-за чрезвычайного характера его возвращения к власти. Больше нельзя рассматривать приход Трампа к власти как случайность», – отметили там.

Издание указывает, что после «самого драматического возвращения в современной истории США» Трамп обещает «новую эру» масштабной дерегуляции, снижение налогов и глубокий сдвиг в сторону правых культурных взглядов. В то же время возвращение Трампа может стать «шансом целого поколения», хотя он остается непредсказуемым.

Отмечается, что в истории США схожее событие было лишь однажды, когда в 1892 году Гровера Кливленда вернули на пост президента США.

Напомним, что Дональд Трамп стал «Человеком года» по версии журнала Time.

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Дональд Трамп

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