Дональд Трамп став людиною року за версією журналу Time

Журнал Time назвав «Людиною року» обраного президента США Дональда Трампа.

Обкладинка журналу Time, джерело фото: Х/Time

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Американський журнал Time назвав «Людиною року» обраного президента США Дональда Трампа. Про це оголосив сам журнал.

Претендентами на це звання були: Камала Гарріс, Ілон Маск, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, гендиректор Meta Марк Цукерберг, вдова Олексія Навального Юлія Навальна.

Зазначимо, що вперше Трамп удостоївся цього звання у 2016 році після своєї перемоги на президентських виборах.

Нагадаємо, що Дональд Трамп переміг на виборах президента США. Інавгурація Трампа запланована на 20 січня.

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