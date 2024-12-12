Дональд Трамп стал человеком года по версии журнала Time

Журнал Time назвал «Человеком года» избранного президента США Дональда Трампа.

Обложка журнала Time, источник фото: Х/Time

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Американский журнал Time назвал «Человеком года» избранного президента США Дональда Трампа. Об этом объявил сам журнал.

Претендентами на это звание были Камала Харрис, Илон Маск, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, гендиректор Meta Марк Цукерберг, вдова Алексея Навального Юлия Навальная.

Отметим, что впервые Трамп удостоился этого звания в 2016 году после победы на президентских выборах.

Напомним, что Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США. Инаугурация Трампа на новый срок намечена на 20 января.

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