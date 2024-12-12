Обрано голову Васильківського районного суду Дніпропетровської області

Суд очолив Євген Філіппов.

Васильківський районний суд Дніпропетровської області повідомляє, що 12 грудня у суді відбулися збори суддів.

Відповідно до рішення зборів за результатами таємного голосування головою суду обрано Євгена Філіппова.

Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину, а головою П'ятого апеляційного адміністративного суду - Степана Домусчі.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Додамо, також було обрано голову Івано-Франківського апеляційного суду.

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