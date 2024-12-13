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Як стати постачальником для ЗСУ – Міноборони презентувало освітній серіал

07:00, 13 грудня 2024
«Дотичні. Як бізнесу стати постачальником ЗСУ» – 9 серій для бізнесу.
Як стати постачальником для ЗСУ – Міноборони презентувало освітній серіал
Фото: mil.in.ua
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Державний оператор тилу (ДОТ) у співпраці з Міністерством оборони та іншими відомствами запустив освітній серіал «Дотичні. Як бізнесу стати постачальником ЗСУ». Це практичний посібник для українських підприємців, які хочуть долучитися до забезпечення армії. Серіал складається з дев’яти серій і охоплює всі аспекти співпраці бізнесу з ЗСУ: від реєстрації в Prozorro до виконання контрактів. Про це повідомило Мінекономіки та Міноборони.

Курс розроблено експертами ДОТ, Prozorro, Міноборони та Мінекономіки. У серіях пояснюється:

  • як працює система оборонних закупівель;
  • які вимоги до постачальників;
  • як правильно підготувати документи та контролювати якість продукції.

Серіал доступний на платформі Дія.Освіта, а незабаром з’явиться на порталі Дія.Бізнес.

За словами заступника міністра економіки Надії Бігун, державні закупівлі відкривають нові можливості для бізнесу. Сьогодні 80% постачальників ЗСУ — це українські компанії, а близько 40% вартості їхньої продукції повертається до бюджету.

У 2024 році до оборонних закупівель долучилося 45 нових постачальників, а загалом контрагентами ДОТ є понад 150 українських компаній. Освітній серіал сприятиме подальшому зростанню цієї кількості, забезпечуючи бізнесу необхідну інформацію та інструменти.

Курс призначений для малого, середнього та великого бізнесу, а також для новачків, які планують почати працювати у цій сфері. Він стане в пригоді і громадським організаціям, які контролюють процеси закупівель.

Приєднатися до навчання можна вже зараз на платформі Дія.Освіта.

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бізнес ЗСУ Мінекономіки Міноборони

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