Як стати постачальником для ЗСУ – Міноборони презентувало освітній серіал

«Дотичні. Як бізнесу стати постачальником ЗСУ» – 9 серій для бізнесу.

Фото: mil.in.ua

Державний оператор тилу (ДОТ) у співпраці з Міністерством оборони та іншими відомствами запустив освітній серіал «Дотичні. Як бізнесу стати постачальником ЗСУ». Це практичний посібник для українських підприємців, які хочуть долучитися до забезпечення армії. Серіал складається з дев’яти серій і охоплює всі аспекти співпраці бізнесу з ЗСУ: від реєстрації в Prozorro до виконання контрактів. Про це повідомило Мінекономіки та Міноборони.

Курс розроблено експертами ДОТ, Prozorro, Міноборони та Мінекономіки. У серіях пояснюється:

як працює система оборонних закупівель;

які вимоги до постачальників;

як правильно підготувати документи та контролювати якість продукції.

Серіал доступний на платформі Дія.Освіта, а незабаром з’явиться на порталі Дія.Бізнес.

За словами заступника міністра економіки Надії Бігун, державні закупівлі відкривають нові можливості для бізнесу. Сьогодні 80% постачальників ЗСУ — це українські компанії, а близько 40% вартості їхньої продукції повертається до бюджету.

У 2024 році до оборонних закупівель долучилося 45 нових постачальників, а загалом контрагентами ДОТ є понад 150 українських компаній. Освітній серіал сприятиме подальшому зростанню цієї кількості, забезпечуючи бізнесу необхідну інформацію та інструменти.

Курс призначений для малого, середнього та великого бізнесу, а також для новачків, які планують почати працювати у цій сфері. Він стане в пригоді і громадським організаціям, які контролюють процеси закупівель.

Приєднатися до навчання можна вже зараз на платформі Дія.Освіта.

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