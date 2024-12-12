Вперше в історії судової влади діючі судді будуть змагатися за вакантні посади з кандидатами на посади суддів

Однак діючі судді ще мають вдало скласти кваліфікаційний іспит.

Церемонія присяги суддів місцевих судів з числа учасників четвертого добору, 11 грудня 2024 року. Джерело фото: РСУ

Вища кваліфікаційна комісія суддів 11 грудня 2024 року оголосила добір на 1 800 прогнозованих вакантних посад суддів місцевих судів.

Окрім рекордної кількості прогнозованих вакансій суддів судів першої інстанції, які планується заповнити за підсумками добору та відповідного конкурсу, добір 2024 року увійде в історію судової влади України і як перший добір, учасники якого будуть змагатися за вакантні посади власне з діючими суддями.

Згідно до оголошених умов, діючі судді місцевих судів, які хочуть перевестися в інші суди, з 1 по 30 березня 2025 року можуть подати заяви на складення кваліфікаційного іспиту, за підсумками якого вони зможуть взяти участь у майбутньому конкурсі разом з учасниками добору на посади суддів.

Зазначимо, що в історії судової влади України добори та конкурси на посади суддів місцевих судів завжди проводилися виключно для кандидатів на посади суддів.

Такий стан речей у 2019 році привів навіть до гострого конфлікту між кандидатами на посади суддів з числа учасників добору 2017 року та діючими суддями, які хотіли перевестися в інші суди і наполягали, щоб тодішній склад ВККС провів єдиний конкурс як для кандидатів на посади суддів, так і суддів.

ВККС була проти такого підходу, адже бали отримані суддями за кваліфікаційний іспит під час кваліфікаційного оцінювання та бали, отримані кандидатами за підсумками іспиту у рамках процедури добору, було важко порівняти через різні вимоги до процедур оцінювання суддів та добору кандидатів на посади суддів.

Вирішувати спір між суддями та кандидатами у підсумку довелося Верховному Суду.

Велика Палата Верховного Суду 29 січня 2020 року підтвердила, що конкурс для учасників добору на посади суддів та конкурс для діючих суддів за наявних на той час умов мають відбуватися окремо.

Новий склад ВККС, схоже, врахував ситуацію 2019-2020 років та вирішив надати суддям можливість брати участь у майбутніх конкурсах одночасно з кандидатами.

Однак таке рішення Комісії все ж викликало двояку реакцію у суддівській спільноті.

Чимала кількість суддів вважають, що змагатися за вакантні посади судді повинні виключно між собою.

До того ж процедура добору майбутніх суддів може тривати чималий час, а відтак діючим суддям з їх проблемами знову доведеться почекати.

Крім того, кваліфікаційний іспит, який будуть складати судді – це непроста справа, яка потребуватиме ретельної підготовки.

При цьому суддям також доведеться складати тестування на знання норм права, виконувати практичне завдання, складати тест на когнітивні здібності (IQ-тест) і навіть тест на знання історії української державності.

У підсумку все одно може трапитися так, що навіть отримавши непоганий бал за кваліфікаційний іспит, суддя може не отримати можливості для переводу до бажаного для нього суду, оскільки претенденти на вакантні посади в конкретному суді з числа учасників добору зможуть отримати більш високий бал.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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