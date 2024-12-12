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Впервые в истории судебной власти действующие судьи будут соперничать за вакантные должности с кандидатами на должности судей

14:33, 12 декабря 2024
Однако действующие судьи еще должны удачно сдать квалификационный экзамен.
Впервые в истории судебной власти действующие судьи будут соперничать за вакантные должности с кандидатами на должности судей
Церемония присяги судей местных судов из числа участников четвертого отбора, 11 декабря 2024 года. Источник фото: ССУ
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Высшая квалификационная комиссия судей 11 декабря 2024 года объявила отбор на 1 800 прогнозируемых вакантных должностей судей местных судов. 

Кроме рекордного количества прогнозируемых вакансий судей судов первой инстанции, которые планируется заполнить по итогам отбора и соответствующего конкурса, отбор 2024 войдет в историю судебной власти Украины и как первый отбор, участники которого будут соревноваться за вакантные должности с действующими судьями. 

Согласно объявленным условиям, действующие судьи местных судов, желающих перевестись в другие суды, с 1 по 30 марта 2025 года могут подать заявления на сдачу квалификационного экзамена, по итогам которого они смогут принять участие в предстоящем конкурсе вместе с участниками отбора на должности судей.

В истории судебной власти Украины отборы и конкурсы на должности судей местных судов всегда проводились исключительно для кандидатов на должности судей. 

Такое положение вещей в 2019 году привело даже к острому конфликту между кандидатами на должности судей из числа участников отбора 2017 года и действующими судьями, которые хотели перевестись в другие суды и настаивали, чтобы тогдашний состав ВККС провел единый конкурс как для кандидатов на должности судей, так и для судей. 

ВККС была против такого подхода, поскольку баллы полученные судьями за квалификационный экзамен во время квалификационного оценивания и баллы, полученные кандидатами по итогам экзамена в рамках процедуры отбора, было трудно сравнить из-за различных требований к процедурам оценивания судей и отбора кандидатов на должности судей. 

Разрешать спор между судьями и кандидатами в итоге пришлось Верховному Суду.

Большая Палата Верховного Суда 29 января 2020 года подтвердила, что конкурс для участников отбора на должности судей и конкурс для действующих судей при имеющихся в то время условиях должны проходить отдельно. 

Новый состав ВККС, похоже, учел ситуацию 2019-2020 годов и решил предоставить судьям возможность участвовать в будущих конкурсах одновременно с кандидатами. 

Однако такое решение Комиссии все же вызвало двоякую реакцию в судейском сообществе.

Многие судьи считают, что соревноваться за вакантные должности судьи должны исключительно между собой. 

К тому же процедура отбора будущих судей может длиться долго, поэтому действующим судьям с их проблемами снова придется подождать. 

Кроме того, квалификационный экзамен, который будут сдавать судьи – это непростое дело, которое требует тщательной подготовки. 

При этом судьям также придется сдавать тестирование на знание норм права, выполнять практическое задание, сдавать тест на когнитивные способности (IQ-тест) и даже тест на знание истории украинской государственности. 

В итоге все равно может случиться так, что даже получив неплохой балл за квалификационный экзамен, судья может не получить возможности для перевода в желаемый для него суд, поскольку претенденты на вакантные должности в конкретном суде из числа участников отбора смогут получить более высокие баллы.

Автор: Вячеслав Хрипун

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