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Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила добір на 1800 посад суддів місцевих судів

17:38, 11 грудня 2024
Діючі судді, які мають намір бути переведеними в інші суди, можуть подавати заяви для складання кваліфікаційного іспиту.
Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила добір на 1800 посад суддів місцевих судів
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Вища кваліфікаційна комісія суддів, як вже повідомляла «Судово-юридична газета», 11 грудня 2024 року оголосила добір на 1 800 прогнозованих вакантних посад суддів місцевих судів.

Документи кандидати на посади суддів зможуть подати протягом березня наступного року – з 1 по 30 березня 2025 року.

Документи можна буде подати виключно в електронній формі.

Претендент на посаду судді може звернутися лише з однією заявою про участь у доборі.

Необхідно зазначити, що перелік вакансій в судах, які планується заповнити, ВККС заздалегідь оприлюднювати не планує.

Перелік вакансій буде оприлюднено лише напередодні конкурсу, який відбудеться вже після завершення добору і формування фінального списку претендентів на посади суддів.

При цьому діючі судді, які хочуть перевестися в інші суди, можуть подавати заяви на складення кваліфікаційного іспиту, за підсумками якого вони зможуть взяти участь у майбутньому конкурсі разом з учасниками добору на посади суддів.

Діючі судді можуть подати заяви про складання кваліфікаційного іспиту з 1 по 30 березня 2025 року.

Суддя може звернутися лише з однією заявою про складання кваліфікаційного іспиту.

Цікаво, що у фінальному рішенні ВККС вкотре змінилася кількість прогнозованих вакантних посад.

Якщо на початку 2024 року ВККС анонсувала проведення добору на 2 тис. вакантних посад суддів, то у жовтні вже було заявлено про добір на 1 274 вакантні посади суддів місцевих судів. При цьому на початку грудня плани знову змінилися – планувалося оголосити добір на 1 463 вакантних посади суддів судів першої інстанції.  

Автор: В’ячеслав Хрипун

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