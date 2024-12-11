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На фронті зʼявилися нові дрони-камікадзе вітчизняного виробництва

21:30, 11 грудня 2024
ТОККО – українські дрони-камікадзе, які здолають радіоелектронні перешкоди ворога.
На фронті зʼявилися нові дрони-камікадзе вітчизняного виробництва
Фото: mod.gov.ua
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Міністерство оборони України схвалило до експлуатації безпілотний авіаційний комплекс ТОККО, розроблений вітчизняними виробниками. Ці дрони-камікадзе вирізняються високою стійкістю до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби, що робить їх ефективними у складних бойових умовах. Про це повідомили у відомстві.

Як повідомляє Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, комплекс має дві модифікації дронів, що різняться масою бойового навантаження. Елементи безпілотників обладнані спеціальним захисним покриттям, яке гарантує їх стабільну роботу навіть у складних умовах.

ТОККО складається з наземної станції управління, пульта керування, окулярів пілота, щогли та кількох десятків безпілотних літальних апаратів.

«Перші дрони-камікадзе ТОККО вже випробували у реальному бою, вони успішно вразили ворожу техніку», — повідомив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

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