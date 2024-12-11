На фронте появились новые дроны-камикадзе отечественного производства

ТОККО – украинские дроны-камикадзе, которые преодолеют радиоэлектронные помехи врага.

Фото: mod.gov.ua

Министерство обороны Украины одобрило к эксплуатации беспилотный авиационный комплекс ТОККО, разработанный отечественными производителями. Эти дроны-камикадзе отличаются высокой устойчивостью к воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы, что делает их эффективными в сложных боевых условиях. Об этом сообщили в ведомстве.

Как сообщает Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, комплекс имеет две модификации дронов, отличающиеся массой боевой нагрузки. Элементы беспилотников оборудованы специальным защитным покрытием, которое гарантирует их стабильную работу даже в сложных условиях.

ТОККО состоит из наземной станции управления, пульта управления, очков пилота, мачты и нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов.

«Первые дроны-камикадзе ТОККО уже испытали в реальном бою, они успешно поразили вражескую технику», - сообщил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.