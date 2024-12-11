РФ может запустить баллистическую ракету «Орешник» по Украине в ближайшие дни, — Bloomberg

РФ, вероятно, владеет лишь небольшим количеством таких ракет.

Иллюстративное фото из открытых источников

В США считают, что в ближайшие дни РФ может запустить еще одну баллистическую ракету средней дальности «Орешник» по Украине. Об этом заявил американский чиновник, передает Bloomberg.

По данным издания, РФ, вероятно, владеет лишь небольшим количеством таких ракет.

Американский чиновник заявил, что Штаты не считают, что это оружие может изменить ситуацию.

Накануне посольство США предупредило о повышенной угрозе ракетных ударов по Украине.

Ранее в ЦПИ при СНБО отрицали информацию о способности РФ ежемесячно производить по 25 Орешников.

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