Практика судов
  1. В Украине

РФ может запустить баллистическую ракету «Орешник» по Украине в ближайшие дни, — Bloomberg

17:21, 11 декабря 2024
РФ, вероятно, владеет лишь небольшим количеством таких ракет.
РФ может запустить баллистическую ракету «Орешник» по Украине в ближайшие дни, — Bloomberg
Иллюстративное фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США считают, что в ближайшие дни РФ может запустить еще одну баллистическую ракету средней дальности «Орешник» по Украине. Об этом заявил американский чиновник, передает Bloomberg.

По данным издания, РФ, вероятно, владеет лишь небольшим количеством таких ракет.

Американский чиновник заявил, что Штаты не считают, что это оружие может изменить ситуацию.

Накануне посольство США предупредило о повышенной угрозе ракетных ударов по Украине.

Ранее в ЦПИ при СНБО отрицали информацию о способности РФ ежемесячно производить по 25 Орешников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США рф Украина ракетный удар

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высшая квалификационная комиссия судей объявила отбор на 1800 должностей судей местных судов

Действующие судьи, которые намерены перевестись в другие суды, могут подавать заявления для сдачи квалификационного экзамена.

Владимир Зеленский: «Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить по телефону, чтобы послушать еще и его часовые лекции»

Зеленский заявил после сообщения Виктора Орбана о звонке Путину, что «не нужно играть на собственный имидж за счет единства».

Для ведения Реестра кандидатов в присяжные ГСА получит доступ к Государственному реестру избирателей с персональными данными

Принятый за основу законопроект о создании суда присяжных предусматривает предоставление Государственной судебной администрации доступа к Государственному реестру избирателей и другим государственным реестрам для ведения Реестра кандидатов в присяжные.

Админсуды смогут взимать в пользу граждан штрафы с руководителей органов власти, не выполняющих судебные решения

Верховная Рада приняла закон, согласно которому в случае отказа в принятии отчета об исполнении судебного решения суд сможет наложить на руководителя субъекта властных полномочий штраф от 60 560 до 121 120 грн, половину которого будут взимать в пользу гражданина, а другую – в бюджет.

ВККС решила не приглашать Совет судей на презентацию отбора на должности судей

Высшая квалификационная комиссия судей решила, что присутствие Совета судей на «событии года» для потенциальных кандидатов на должности судей местных судов будет лишним.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Левчук
    Олена Левчук
    суддя Одеського окружного адміністративного суду