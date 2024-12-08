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Посольство США попередило про підвищену загрозу ракетних ударів по Україні

19:01, 8 грудня 2024
США попереджають своїх громадян про ризики атак на критичну інфраструктуру України.
Посольство США попередило про підвищену загрозу ракетних ударів по Україні
фото: Getty Images
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Посольство США в Україні закликало до підвищеної обережності через зростання загроз від російських ракет і дронів. Про це повідомлено на офіційному сайті посольства.

У заяві йдеться, що громадянам США слід бути уважними до попереджень українського уряду щодо атак на критичну цивільну інфраструктуру. «Усі громадяни США повинні слідкувати за попередженнями українського уряду щодо повітряних атак та стежити за надійним додатком «Повітряна тривога» на своєму мобільному телефоні. Громадянам США слід дотримуватися всіх урядових комендантських годин, швидко слідувати інструкціям та шукати укриття під час повітряної тривоги»,— зазначили дипломати.

Посольство також рекомендувало:

  • заздалегідь визначити місця укриттів;
  • дотримуватися вказівок українських служб та правил комендантської години;
  • негайно реагувати на сигнали тривоги.

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США Київ війна

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