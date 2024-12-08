Посольство США предупредило о повышенной угрозе ракетных ударов по Украине

США предупреждают своих граждан о рисках атак на критическую инфраструктуру Украины.

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Посольство США в Украине призвало к повышенной осторожности из-за роста угроз от российских ракет и дронов. Об этом сообщается на официальном сайте посольства.

В заявлении говорится, что гражданам США следует быть внимательными к предупреждениям украинского правительства об атаках на критическую гражданскую инфраструктуру. «Все граждане США должны следить за предупреждениями украинского правительства о воздушных атаках и следить за надежным приложением «Воздушная тревога» на своем мобильном телефоне. Гражданам США следует соблюдать все правительственные комендантские часы, быстро следовать инструкциям и искать укрытие во время воздушной тревоги»,- отметили дипломаты.

Посольство также рекомендовало:

заранее определить места укрытий;

соблюдать указания украинских служб и правила комендантского часа;

немедленно реагировать на сигналы тревоги.

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