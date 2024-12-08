Дональд Трамп допускает уменьшение помощи Украине после возвращения в Белый дом

«Возможно. Конечно», – Трамп намекнул на возможное сокращение помощи Украине после инаугурации.

Фото: detector.media

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что американская помощь Украине может быть уменьшена после его вступления в должность 20 января. Об этом он сообщил в интервью NBC News, цитирует «Европейская правда».

Это стало его первым большим интервью после победы на президентских выборах. Отвечая на вопрос, стоит ли Украине готовиться к сокращению поддержки США, Трамп ответил: «Возможно. Конечно».

Относительно завершения войны между Россией и Украиной за 24 часа, еще до того, как он официально станет президентом, Трамп ответил коротко: «Я стараюсь».

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