Дональд Трамп допускає зменшення допомоги Україні після повернення до Білого дому

«Можливо. Авжеж», – Трамп натякнув на можливе скорочення допомоги Україні після інавгурації.

Фото: detector.media

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що американська допомога Україні може бути зменшена після його вступу на посаду 20 січня. Про це він повідомив в інтерв’ю NBC News, цитує «Європейська правда».

Це стало його першим великим інтерв’ю після перемоги на президентських виборах. Відповідаючи на запитання, чи варто Україні готуватися до скорочення підтримки США, Трамп відповів: «Можливо. Авжеж».

Щодо завершення війни між Росією та Україною за 24 години, ще до того, як він офіційно стане президентом, Трамп відповів коротко: «Я намагаюся».

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