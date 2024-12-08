Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

Дональд Трамп допускає зменшення допомоги Україні після повернення до Білого дому

19:19, 8 грудня 2024
«Можливо. Авжеж», – Трамп натякнув на можливе скорочення допомоги Україні після інавгурації.
Дональд Трамп допускає зменшення допомоги Україні після повернення до Білого дому
Фото: detector.media
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що американська допомога Україні може бути зменшена після його вступу на посаду 20 січня. Про це він повідомив в інтерв’ю NBC News, цитує «Європейська правда».

Це стало його першим великим інтерв’ю після перемоги на президентських виборах. Відповідаючи на запитання, чи варто Україні готуватися до скорочення підтримки США, Трамп відповів: «Можливо. Авжеж».

Щодо завершення війни між Росією та Україною за 24 години, ще до того, як він офіційно стане президентом, Трамп відповів коротко: «Я намагаюся».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США Дональд Трамп фінанси війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Парламент ухвалив порядок застосування спеціальної конфіскації до юридичних осіб

Верховна Рада ухвалила закон, яким запроваджується можливість застосування спеціальної конфіскації до юридичної особи.

Ані Єврокомісія, ані ЄС не несуть жодної відповідальності та не зобов’язані здійснювати виплати у разі відсутності ресурсів – що передбачає ратифікована Угода про кредитний механізм для України

Ратифікована Угода України з ЄС про надання допомоги передбачає, що будь-яке зобов’язання щодо виплати безповоротної фінансової допомоги Україні обумовлене надходженням ресурсів, і ЄС не несе відповідальність за невиплату у разі відсутності ресурсів.

Чи можливе голосування через Дію на післявоєнних виборах – Комітет Верховної Ради оприлюднив результати дослідження експертів Ради Європи

Раніше голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк повідомила про результати цього дослідження щодо оцінки ризиків та можливостей використання альтернативних форм голосування на післявоєнних виборах в Україні з фокусом на інтернет-голосуванні.

У Верховній Раді оновили текст законопроекту про скасування Господарського кодексу

3 грудня депутатам надали порівняльну таблицю до другого читання до законопроекту, але оновлений текст теж передбачає скасування Господарського кодексу.

Спортсмени і надалі можуть рекламувати азартні ігри – прийнято закон про боротьбу з лудоманією

Трансляції футбольних матчів і надалі можуть супроводжуватися рекламою азартних ігор – Верховна Рада прийняла закон.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександра Вітушинська
    Олександра Вітушинська
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Любов Коваль
    Любов Коваль
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Андрій Леонтович
    Андрій Леонтович
    суддя Київського окружного адміністративного суду