У Дамаску розграбували резиденцію Башара Асада після повалення його режиму – відео

Повстанці розграбували приватну резиденцію Асада та знайшли бункер.

Фото: Al Jazeera

Приватну резиденцію колишнього сирійського диктатора Башара Асада в Дамаску пограбували після падіння його режиму. Повстанці винесли меблі, а також знищили портрети усунутого від влади правителя. Про це повідомляє Al Jazeera.

За словами очевидців, повстанці разом із прихильниками влаштували хаос у резиденції, демонструючи своє ставлення до колишнього режиму. У мережі також з’явилися кадри, що показують особистий бункер Махера Асада, молодшого брата Башара Асада, який командував 4-ю бронетанковою дивізією. За повідомленнями, частини цієї дивізії залишили Сирію і втекли до Іраку.

Тим часом, армія Лівану оголосила про посилення присутності на кордоні із Сирією. Це рішення прийнято у зв’язку з падінням уряду Асада та нестабільною ситуацією після захоплення Дамаска повстанцями.

Фото та відео: Al Jazeera

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