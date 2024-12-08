Сотні тисяч людей гинуть в Україні, – Дональд Трамп закликав до завершення війни

Дональд Трамп заявив, що війна в Україні повинна закінчитися.

Фото: Reuters

Новообраний президент США Дональд Трамп підкреслив величезні втрати серед людей в ході війни між Росією та Україною. У повідомленні в соціальній мережі Х він наголосив на необхідності завершення війни.

«Сотні тисяч людей гинуть в Україні - і війна має закінчитися. Цього не можна було допустити», — зазначив Трамп, звертаючи увагу на масштаби людських втрат з обох сторін.

Він також підкреслив, що «кількість людей, яких вбивають, солдатів, молодих, красивих солдатів, сотні тисяч людей вбивають... І людей, яких вбивають, сотні тисяч по обидва боки».

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що війну не можна закінчити «просто папірцем і кількома підписами».

Також Президент назвав втрати України у війні з РФ. Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. Також відомо про 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим.

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