У Києві та області поменшає відключень світла – Укренерго оновило графік

У понеділок застосовуватиметься всього одна черга, світла не буде з 14:00 до 18:00.

У Києві та Київській області 9 грудня, з 14:00 до 18:00, будуть відключення електроенергії. Як повідомили в Укренерго, в цей час діятиме одна черга відключень для побутових споживачів.

Для промисловості та бізнесу обмеження потужності будуть застосовуватися з 09:00 до 19:00 згідно з графіками.

Масштабні відновлювальні роботи, які тривають після масованої атаки 28 листопада, дозволяють енергетикам поступово покращувати ситуацію в енергосистемі. Ремонтні роботи тривають, і фахівці працюють над поверненням в експлуатацію пошкодженого ворогом обладнання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.