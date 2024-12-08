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У Києві та області поменшає відключень світла – Укренерго оновило графік

17:49, 8 грудня 2024
У понеділок застосовуватиметься всього одна черга, світла не буде з 14:00 до 18:00.
У Києві та області поменшає відключень світла – Укренерго оновило графік
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У Києві та Київській області 9 грудня, з 14:00 до 18:00, будуть відключення електроенергії. Як повідомили в Укренерго, в цей час діятиме одна черга відключень для побутових споживачів.

Для промисловості та бізнесу обмеження потужності будуть застосовуватися з 09:00 до 19:00 згідно з графіками.

Масштабні відновлювальні роботи, які тривають після масованої атаки 28 листопада, дозволяють енергетикам поступово покращувати ситуацію в енергосистемі. Ремонтні роботи тривають, і фахівці працюють над поверненням в експлуатацію пошкодженого ворогом обладнання.

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Київ відключення світла світло Укренерго

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