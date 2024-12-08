В Киеве и области станет меньше отключений света – Укрэнерго обновило график

В понедельник будет применяться всего одна очередь, света не будет с 14:00 до 18:00.

В Киеве и Киевской области 9 декабря, с 14:00 до 18:00, будут отключения электроэнергии. Как сообщили в Укрэнерго, в это время будет действовать одна очередь отключений для бытовых потребителей.

Для промышленности и бизнеса ограничения мощности будут применяться с 09:00 до 19:00 согласно графикам.

Масштабные восстановительные работы, которые продолжаются после массированной атаки 28 ноября, позволяют энергетикам постепенно улучшать ситуацию в энергосистеме. Ремонтные работы продолжаются, и специалисты работают над возвращением в эксплуатацию поврежденного врагом оборудования.

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