В Николаевской области мужчина спас из горящего дома четырех детей

Мужчина проезжал мимо горящего дома и бросился спасать детей.

Фото: ГСЧС

В селе Мешково-Погореловое в пригороде Николаева местный житель спас четырех детей, которые оказались в опасности во время пожара. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожар вспыхнул в жилом доме, когда мимо проезжал Артем Морошко, который знал, что в доме находятся малолетние дети. Не мешкая, мужчина бросился внутрь и вывел из задымленного помещения четырех детей в возрасте 3, 1 год и двух младенцев, которые родились в 2021 году. Он немедленно отвел их к соседям для безопасности.

Спасатели быстро ликвидировали пожар. Причина его возникновения сейчас выясняется.

Видео: ГСЧС

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