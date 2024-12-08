Нотр-Дам принял первую мессу после пожара 2019 года

Церемония состоялась с участием Эмманюэля Макрона и духовенства.

Фото: AP

Собор Парижской Богоматери принял первую мессу после катастрофического пожара 2019 года, сообщает агентство AP. Литургия, которая состоялась в закрытом режиме, собрала около 2 500 гостей, среди которых были президент Франции Эмманюэль Макрон, духовенство, высокопоставленные чиновники и представители католической общины.

Участие в святом служении приняли почти 170 епископов из Франции и со всего мира, а также священники из парижской епархии и семи католических церквей восточного обряда. Макрон, в соответствии с принципом светского разделения государства и религии, не участвовал в причастии.

Это событие стало важной вехой на пути к восстановлению Нотр-Дама, которое продолжалось в течение пяти лет после трагического пожара. В целях обеспечения безопасности на мероприятии были введены строгие меры, подобные тем, что применяются на Олимпийских играх. Позже в воскресенье состоится вечернее богослужение для тех, кто забронировал билеты на событие.

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