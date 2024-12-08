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В Киеве неизвестные напали на участников ЛГБТ-мероприятия

18:07, 8 декабря 2024
В Киеве отменено мероприятие «КиевПрайд» из-за столкновений с неизвестными.
В Киеве неизвестные напали на участников ЛГБТ-мероприятия
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На улице Ивана Франко вблизи станции метро «Золотые Ворота» было замечено большое количество полиции из-за стычки, которая произошла во время мероприятия общественной организации «КиевПрайд». Организаторы события сообщили, что мероприятие, посвященное теме ЛГБТ, было отменено после того, как неизвестные лица напали на место проведения.

Согласно сообщению на официальных страницах «КиевПрайда» в Instagram, люди, которые пришли к месту мероприятия в пространстве Office Repair Together, столкнулись с группой нападавших, которые пытались прорвать полицейское оцепление и бросали дымовые гранаты. Среди нападавших были люди, державшие украинские флаги.

Организация выразила возмущение действиями нападавших, назвав их не только противоправными, но и антиукраинскими. В результате инцидента людей эвакуировали с места происшествия.

Полиция Киева подтвердила факт стычки, отметив, что правоохранители оперативно пресекли нарушение порядка. По словам начальника отдела коммуникаций полиции Киева Дмитрия Грищенко, мероприятие было завершено, а люди разошлись.

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полиция Киев

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