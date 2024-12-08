На Майка Тайсона подали в суд на $1,59 млн после его решения пойти на бой с Джейком Полом

Кипрская компания подала иск против Майка Тайсона на 1,59 миллиона долларов за расторгнутый контракт.

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Кипрская компания Medier подала судебный иск против американского боксера Майка Тайсона, требуя компенсацию на сумму 1,59 миллиона долларов за нарушение контракта. По информации Reuters, иск подан в Лондоне, где компания утверждает, что Тайсон разорвал соглашение, заключенное в январе 2024 года, чтобы принять участие в бою с блогером и боксером Джейком Полом.

Согласно иску, компания Medier представляла интересы казино Rabona, и Тайсон отменил соглашение в марте, когда было объявлено о его бое с Полом. Тайсон, в свою очередь, утверждает, что разорвал контракт из-за нарушений со стороны Medier, однако компания отрицает эти обвинения, считая их незаконными.

Юристы Medier отмечают, что настоящей причиной расторжения соглашения стало желание Тайсона заключить более выгодное соглашение с Netflix, чтобы провести бой с Полом, который транслировался в прямом эфире. Поединок, состоявшийся в Техасе, завершился победой Пола единогласным решением судей.

Пока Тайсон и его компания Tyrannic не предоставили официального ответа на иск, а сам боксер воздерживается от комментариев.

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