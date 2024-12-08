В МИД Украины отреагировали на падение режима Асада в Сирии

Министр иностранных дел Украины выразил поддержку сирийскому народу после падения режима Асада.

Фото: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил свою позицию относительно ситуации в Сирии, комментируя падение режима Башара аль-Асада. Он отметил, что Украина поддерживает сирийский народ и готова к восстановлению дипломатических отношений с Сирией в будущем.

«Асад пал. Так всегда было и будет со всеми диктаторами, которые делают ставку на Путина. Он всегда предает тех, кто на него полагается. Сейчас главная цель - восстановить безопасность в Сирии и действенно защитить людей от насилия», - заявил Сибига.

Министр подчеркнул, что для стабилизации региона необходимо обеспечить инклюзивный политический диалог и функционирование государственных институтов. Украина подтверждает свою готовность к будущему восстановлению отношений и продолжает поддерживать сирийский народ в это сложное время.

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