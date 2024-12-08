На Прикарпатье мужчина, имеющий инвалидность, выиграл суд в ТЦК из-за игнорирования заявления на отсрочку

Суд обязал ТЦК рассмотреть присланные документы о предоставлении отсрочки.

Фото: unian.ua

На Прикарпатье суд удовлетворил иск мужчины с инвалидностью в ТЦК, где проигнорировали его заявление на отсрочку от мобилизации. Решение по делу №300/6756/24 обнародовал Ивано-Франковский окружной административный суд.

В материалах дела указывается, что мужчина в июле 2024 года обратился в один из ТЦК и СП, чтобы получить отсрочку от призыва во время мобилизации из-за наличия третьей группы инвалидности. Однако его заявление в ТЦК не было рассмотрено.

Мужчина считает такие действия противоправными и обратился в суд, чтобы обязать работников ТЦК рассмотреть посланные по почте документы.

В то же время представитель ТЦК направил отзыв на исковое заявление, в котором указано, что мужчина не приобщил к пакету документов военно-учетный документ или его копию и ему предлагали предоставить этот документ на рассмотрение комиссии.

Суд рассмотрел все материалы и аргументы сторон и отметил, что представитель ТЦК не смог подтвердить отправку истцу письма с информацией об отсутствии военно-учетного документа и предложением его приобщить.

По мнению судьи, поскольку комиссия в установленное законом время не рассмотрела заявление мужчины, то ее бездействие противоправно. ТЦК обязали рассмотреть присланные в июле документы и принять решение о предоставлении отсрочки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.