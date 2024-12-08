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На Прикарпатье мужчина, имеющий инвалидность, выиграл суд в ТЦК из-за игнорирования заявления на отсрочку

23:59, 8 декабря 2024
Суд обязал ТЦК рассмотреть присланные документы о предоставлении отсрочки.
На Прикарпатье мужчина, имеющий инвалидность, выиграл суд в ТЦК из-за игнорирования заявления на отсрочку
Фото: unian.ua
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На Прикарпатье суд удовлетворил иск мужчины с инвалидностью в ТЦК, где проигнорировали его заявление на отсрочку от мобилизации. Решение по делу №300/6756/24 обнародовал Ивано-Франковский окружной административный суд.

В материалах дела указывается, что мужчина в июле 2024 года обратился в один из ТЦК и СП, чтобы получить отсрочку от призыва во время мобилизации из-за наличия третьей группы инвалидности. Однако его заявление в ТЦК не было рассмотрено.

Мужчина считает такие действия противоправными и обратился в суд, чтобы обязать работников ТЦК рассмотреть посланные по почте документы.

В то же время представитель ТЦК направил отзыв на исковое заявление, в котором указано, что мужчина не приобщил к пакету документов военно-учетный документ или его копию и ему предлагали предоставить этот документ на рассмотрение комиссии.

Суд рассмотрел все материалы и аргументы сторон и отметил, что представитель ТЦК не смог подтвердить отправку истцу письма с информацией об отсутствии военно-учетного документа и предложением его приобщить.

По мнению судьи, поскольку комиссия в установленное законом время не рассмотрела заявление мужчины, то ее бездействие противоправно. ТЦК обязали рассмотреть присланные в июле документы и принять решение о предоставлении отсрочки.

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суд Ивано-Франковск ТЦК отсрочка

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