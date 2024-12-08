Папа Римский к Рождеству призвал прекратить огонь на всех фронтах мира

Папа Франциск призывает к глобальному прекращению огня к празднованию Рождества, в частности в Украине.

Фото: Reuters

В воскресенье, 8 декабря, Папа Римский Франциск призвал к всеобщему прекращению огня на всех фронтах, в частности в Украине, к празднику Рождества. В своей речи, произнесенной из окна Апостольского дворца в Ватикане, он призвал к миру в зонах конфликтов по всему миру, в частности в Украине, Палестине, Израиле, Ливане, Сирии, Мьянме и Южном Судане, пишет Vatican News.

«Давайте молиться за мир в страдающей Украине, на Ближнем Востоке - в Палестине, Израиле, Ливане, а теперь и в Сирии, - в Мьянме, в Южном Судане и везде, где люди страдают от войны и насилия. Я обращаюсь с призывом к правителям и международному сообществу, чтобы мы дошли до праздника Рождества с прекращением огня на всех фронтах войны», - сказал Папа Франциск.

Папа также выразил молитву за приговоренных к смертной казни в США, призывая изменить их наказание.

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