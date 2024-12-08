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Отличаются ли права несовершеннолетних от прав, предоставленных совершеннолетним в трудовых отношениях

23:29, 8 декабря 2024
Лица, не достигшие 18 лет, приравниваются в правах к совершеннолетним, а в области охраны труда, рабочего времени, отпусков и других условий труда пользуются льготами.
Отличаются ли права несовершеннолетних от прав, предоставленных совершеннолетним в трудовых отношениях
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Государственная служба по труду рассказала, отличаются ли права несовершеннолетних от прав, предоставленных совершеннолетним в трудовых правоотношениях.

Несовершеннолетние, то есть лица, не достигшие 18 лет, в трудовом правоотношении приравниваются в правах к совершеннолетним, а в области охраны труда, рабочего времени, отпусков и других условий труда пользуются льготами, установленными законодательством Украины.

Для трудоустройства молодежи, окончившей или прекратившей обучение в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях, уволилась из срочной военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, военной службы по призыву лиц офицерского состава или альтернативной (невоенной) службы (в течение шести месяцев после окончания или прекращения обучения или службы) и впервые принимается на работу, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц, которым исполнилось 15 лет и которые с согласия одного из родителей или лица, их заменяющего, могут, в виде исключения, приниматься на работу, а также других категорий лиц, имеющих дополнительные гарантии в содействии трудоустройству, предприятиям, учреждениям и организациям устанавливается квота в соответствии с Законом Украины «О занятости населения».

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