Бросали ножи и пытались переехать трактором — в Тернопольской области люди издевались над дикими животными

Работникам агропредприятия грозит наказание за жестокое обращение с дикими животными.

В Тернопольской области двое работников агропредприятия сообщены о подозрении в жестоком обращении с животными. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

В частности, в сети появилось видео, на котором несколько человек цинично и жестоко обращались с дикими животными, бросали в них палками и ножами, преследовали на сельскохозяйственной технике.

Правоохранители установили, что к инциденту причастны работники одного из аграрных предприятий при обработке полей на Зборовщине Тернопольского района.

Их действия квалифицированы как жестокое обращение с животными, совершенное с особой жестокостью и активным способом, что привело к причинению телесных повреждений животным, совершенное по хулиганским мотивам.

Прокуроры готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей. Принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности других соучастников преступления.

Расследование осуществляют следственные полиции.

Инкриминируемая подозреваемым статья УК Украины предусматривает наказание – лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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