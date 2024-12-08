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Кидали ножі та намагалися переїхати трактором — на Тернопільщині особи знущалися над дикими тваринами

23:00, 8 грудня 2024
Працівникам агропідприємства загрожує покарання за жорстоке поводження з дикими тваринами.
Кидали ножі та намагалися переїхати трактором — на Тернопільщині особи знущалися над дикими тваринами
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На Тернопільщині двом працівникам агропідприємства повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з тваринами. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

Зокрема, у мережі з’явилося відео, на якому кілька осіб цинічно і жорстоко поводились з дикими тваринами, кидали в них палицями та ножами, переслідували на сільськогосподарській техніці.

Правоохоронці встановили що до інциденту причетні працівники одного з аграрних підприємств під час обробітку полів на Зборівщині Тернопільського району.

Їх дії кваліфіковано, як жорстоке поводження з тваринами, вчинене з особливою жорстокістю та активним способом, що призвело до спричинення тілесних ушкоджень тваринам, вчинене з хуліганських мотивів.

Прокурори готують клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів у виді тримання під вартою. Вживаються заходи до встановлення та притягнення до відповідальності інших співучасників злочину.

Розслідування здійснюють слідчі поліції.

Інкримінована підозрюваним стаття КК України передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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прокуратура Тернопіль тварини

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