Кидали ножі та намагалися переїхати трактором — на Тернопільщині особи знущалися над дикими тваринами

Працівникам агропідприємства загрожує покарання за жорстоке поводження з дикими тваринами.

На Тернопільщині двом працівникам агропідприємства повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з тваринами. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

Зокрема, у мережі з’явилося відео, на якому кілька осіб цинічно і жорстоко поводились з дикими тваринами, кидали в них палицями та ножами, переслідували на сільськогосподарській техніці.

Правоохоронці встановили що до інциденту причетні працівники одного з аграрних підприємств під час обробітку полів на Зборівщині Тернопільського району.

Їх дії кваліфіковано, як жорстоке поводження з тваринами, вчинене з особливою жорстокістю та активним способом, що призвело до спричинення тілесних ушкоджень тваринам, вчинене з хуліганських мотивів.

Прокурори готують клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів у виді тримання під вартою. Вживаються заходи до встановлення та притягнення до відповідальності інших співучасників злочину.

Розслідування здійснюють слідчі поліції.

Інкримінована підозрюваним стаття КК України передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.