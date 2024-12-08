У Грузії заборонили приховувати обличчя під час протестів

Прем'єр Грузії анонсував закон проти масок на акціях протесту.

Фото: ТВА

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе анонсував введення заборони на приховування обличчя учасниками громадських зібрань та акцій протесту. Як повідомляє NewsGeorgia, новий закон набуде чинності до кінця місяця, і має на меті зменшити насильство під час акцій.

Кобахідзе пояснив, що протестувальники часто використовують маски, що ускладнює правоохоронцям реагувати на ситуацію. «Складно в цій ситуації реагувати – ходять у масках усі, кому не лінь», — зазначив він.

Згідно з новими правилами, заборона поширюватиметься і на інші предмети, що закривають обличчя, зокрема окуляри, респіратори та протигази. Водночас, правляча партія ще не уточнила, які покарання чекають на порушників.

Крім того, грузинська влада вже запровадила обмеження на продаж піротехніки та засобів індивідуального захисту, які протестувальники використовували під час акцій. Зазначено, що маски тепер носять не тільки протестувальники, але й значна частина силовиків, зокрема патрульні поліцейські, а також особи в цивільному, які можуть діяти проти демонстрантів.

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